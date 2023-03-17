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Сегодня, 18:01

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — говорится в сообщении.

Ранее правительство приняло решение увеличить нормативы поставок автомобильного топлива на биржу для стабилизации розничных цен.

Отметим, что средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 по 18 сентября выросли на 0,7% и составили 66,79 руб. за литр. Как сообщал Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,28%, до 49,57 руб. Бензин АИ-95 — на 0,23%, до 53,36 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,81%, до 62,97 руб.
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