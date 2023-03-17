Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...17.03.2023 Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...26.08.2022 Цена на бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,61%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...12.08.2022 Цена на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...23.06.2022 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,06%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 17 июня 2022 года не ...