Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.



«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — говорится в сообщении.



Ранее правительство приняло решение увеличить нормативы поставок автомобильного топлива на биржу для стабилизации розничных цен.



Отметим, что средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 по 18 сентября выросли на 0,7% и составили 66,79 руб. за литр. Как сообщал Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,28%, до 49,57 руб. Бензин АИ-95 — на 0,23%, до 53,36 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,81%, до 62,97 руб.