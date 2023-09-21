Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,92%

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...31.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,94%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 21 ...18.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...21.07.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...