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Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,92%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 по 25 сентября выросли на 0,92% и составили 67,41 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,42%, до 49,78 руб. Бензин АИ-95 — на 0,38%, до 53,56 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,23% и составила 63,12 руб.

На прошлой неделе правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива из страны для стабилизации розничных цен. Ранее кабмин принял решение увеличить нормативы поставок автомобильного топлива на биржу.
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