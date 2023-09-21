Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,92%

Материалы по теме

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,94%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 21 ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,84%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 ...