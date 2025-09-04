Мой дорогой бензин

В августе-сентябре в России возник очередной топливный кризис. За первые девять месяцев текущего года рост стоимости бензина на АЗС в России оказался на треть выше уровня инфляции за аналогичный период (4,1%), следует из данных Росстата. С 22 июля седьмую недель подряд рост розничной стоимости топлива опережает инфляцию.Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 8 сентября составил 7,21%. Росстат отметил, что с 2 по 8 сентября бензин подорожал на 0,55%, дизель — на 0,24%, при этом инфляция в РФ составила 0,1%. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.В Свердловской области с 25 августа по 1 сентября 2025 года цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,2% и 0,09% соответственно (до 57,88 руб. за л и до 62,14 руб. за л), сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по региону. Стоимость АИ-98 за отчетный период осталась на прежнем уровне (до 82,92 руб. за л), однако в годовом выражении он подорожал на 8,55 руб. (август 2024 года — 74,37 руб. за л).Подобный кризис, хотя и не в таких масштабах, уже был в августе-сентябре 2023 года. Но тогда это совпало с попыткой правительства РФ отменить демпфер. Член Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев пояснил УрБК, что в этот раз на повышенный спрос, который традиционной приходится на август-сентябрь, наложился нештатный ремонт нефтеперарабатывающих заводов (НПЗ). При этом, как отмечает эксперт, государство предсказуемо объясняет ситуацию наплывом туристов, особенностями логистики и сельскохозяйственными работами.«Не вызывает особых вопросов позиция моих коллег из комитета по энергетике Госдумы, что в Забайкалье и на Дальнем Востоке проблема подорожания во многом обусловлена логистикой и слабой инфраструктурой розничной торговли», — отметил Д. Тортев.По его словам, текущий топливный кризис носит системный характер и обусловлен искаженной моделью госрегулирования рынка. Он считает, что одной из главных проблем дефицита и роста цен стала неправильная работа демпферного механизма. Вместо того, чтобы стабилизировать стоимость, система, напротив, искажает ценовые сигналы и снижает заинтересованность поставщиков в реагировании на рыночную конъюнктуру.Также сильно повлияла на показатели необходимость независимых АЗС, не имеющих собственные добивающие мощности и хранилища, закупать топливо по высоким биржевым ценам. Таким образом, продавцы розницы составляют невыгодные сделки, после чего продают продукт в минус.И хотя Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ввела жесткие ограничения торгов с целью остановить рост цен, такая мера не может держаться вечно.«Для долгосрочного решения проблемы необходимо пересмотреть систему биржевой торговли и нормативы обязательных поставок на биржу. Также назрела необходимость создания отдельной топливной биржи для госнужд, что позволит резко увеличить нормативы биржевых продаж и обеспечить прозрачность ценообразования», — отмечает Дмитрий Тортев.Добавим, что и правительство РФ продолжает искать способы удержать рост цен. Как показала практика, в этом году продление запрета экспорта бензина не дало моментального эффекта (если посмотреть на ценники).Объяснимо, что зампредседателя правительства РФ, курирующий ТЭК, Александр Новак поручил ключевым экономическим ведомствам проработать предложение Российского топливного союза о переходе на таргетирование роста цен на АЗС с помощью специального композитного индекса, а не общепотребительской инфляции. Впрочем, в кабмине готовы рассматривать любые инициативы по сдерживанию цен на бензин.Предполагается, что этот композитный индекс для топлива на АЗС будет, помимо индекса потребительских цен, учитывать динамику МРОТ и средней зарплаты, рост налоговой и кредитной нагрузки, увеличение тарифов, рост стоимости обновления основных средств. Но пока эту инициативу рассмотрят, пиковый спрос к началу октября спадет, а ряд НПЗ выйдут из ремонта.