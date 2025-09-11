Рост стоимости бензина на АЗС в России опережает инфляцию восемь месяцев подряд

Материалы по теме

В Свердловской области бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,69%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 1 по 8 ...

Рост цен на бензин в России опередил инфляцию

УрБК, Москва, 11.09.2025. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 8 сентября составил 7,21%, что ...

Темпы роста цен на бензин в России в 1,5 раза опередили инфляцию

Темпы роста цен на бензин в России к 1 сентября 2025 года в 1,5 раза опередили инфляцию. Это следует из данных ...

Темпы роста цен на бензин в России в 1,5 раза опередили инфляцию

УрБК, Москва, 04.09.2025. Темпы роста цен на бензин в России к 1 сентября 2025 года в 1,5 раза опередили инфляцию. Это ...

На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 31 марта ...