Сегодня, 14:45

В Свердловской области бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,69%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 1 по 8 сентября 2025 года выросли на 0,69%, до 58,28 руб. за л, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,45% (до 62,42 руб. за л), АИ-98 — на 0,13% (до 83,03 руб. за л).

Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 0,09% (до 71,37 руб. за л).
