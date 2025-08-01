УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:02

На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,13%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 с 28 июля по 4 августа 2025 года повысились на 0,13%, до 61,65 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,11% (до 57,28 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,92 руб. за литр).

Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 0,02% (до 71,31 руб. за литр).
