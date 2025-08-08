УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:55

На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 4 по 11 2025 года повысились на 0,41%, до 57,51 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,28% (до 61,82 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,92 руб. за литр).

Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 0,01% (до 71,31 руб. за литр).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 17:21 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 4 по 11 августа 2025 года ...

08.08.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,13%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 с 28 июля по 4 августа 2025 года ...

25.07.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,35%

УрБК, Екатеринбурга, 25.07.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 14 по 21 июля 2025 года ...

23.05.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 12 по 19 ...

05.05.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 21 по 28 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (341)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18