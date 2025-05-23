На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,35%

УрБК, Екатеринбурга, 25.07.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 14 по 21 июля 2025 года повысились на 0,35%, до 57,07 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,33% (до 61,45 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,92 руб. за литр).



Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 0,02% (до 71,29 руб. за литр).