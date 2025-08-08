На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 4 по 11 августа 2025 года повысились на 0,41%, до 57,51 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,28% (до 61,82 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,92 руб. за литр). Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 0,01% (до 71,31 руб. за литр).

