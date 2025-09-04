УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:32

Рост цен на бензин в России опередил инфляцию

УрБК, Москва, 11.09.2025. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 8 сентября составил 7,21%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,03%). Это следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже седьмую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Дизель же дорожает на АЗС существенно ниже уровня инфляции (2,33% против 4,03%).

Росстат отметил, что с 2 по 8 сентября бензин подорожал на 0,55%, дизель — на 0,24%, при этом инфляция в РФ составила 0,1%. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2025 Темпы роста цен на бензин в России в 1,5 раза опередили инфляцию

Темпы роста цен на бензин в России к 1 сентября 2025 года в 1,5 раза опередили инфляцию. Это следует из данных ...

04.09.2025 Темпы роста цен на бензин в России в 1,5 раза опередили инфляцию

УрБК, Москва, 04.09.2025. Темпы роста цен на бензин в России к 1 сентября 2025 года в 1,5 раза опередили инфляцию. Это ...

12.04.2019 В России розничные цены на бензин выросли на 1 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2019. В России с 1 по 7 апреля розничные цены на бензин выросли на 1 коп., до 43,97 руб. за литр, ...

14.07.2017 За неделю цены на бензин выросли в 32 субъектах России

УрБК, Москва, 14.07.2017. С 3 по 9 июля стоимость бензина выросла в 32 регионах России, в среднем рост цен составил ...

23.05.2013 Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

УрБК, Москва, 23.05.2013. Недельная инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,2%, ускорившись с уровня в 0,1%, который ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.