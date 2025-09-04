Рост цен на бензин в России опередил инфляцию

УрБК, Москва, 11.09.2025. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 8 сентября составил 7,21%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,03%). Это следует из данных Росстата.



Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже седьмую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.



Дизель же дорожает на АЗС существенно ниже уровня инфляции (2,33% против 4,03%).



Росстат отметил, что с 2 по 8 сентября бензин подорожал на 0,55%, дизель — на 0,24%, при этом инфляция в РФ составила 0,1%. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.