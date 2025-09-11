Рост стоимости бензина на АЗС в России опережает инфляцию восемь месяцев подряд

Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 15 сентября составил 7,69%. Это выше уровня инфляции за тот же период на 4,08%, следует из данных Росстата.



Уточняется, что рост розничных цен на бензин опережает инфляцию уже восемь недель подряд — с 22 июля.



Дизель за отчетный период дорожает на АЗС заметно ниже уровня инфляции — 2,55% против 4,08%.



Так, с 9 по 15 сентября бензин подорожал на 0,45%, дизель на 0,22%, при этом инфляция в РФ составила 0,04%.