Вчера, 15:39

Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий

Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрийУже четыре дня в Екатеринбурге проходит Международная креативная неделя. Для участников fashion-индустрии она стала пространством интенсивного общения и обмена опытом. В течение трех дней в креативном кластере «Домна» гости не только наблюдали за показами и изучали коллекции брендов, но и активно взаимодействовали, участвуя в живой коммуникации и коллаборации.

Главная особенность мероприятия — его многоуровневый формат. В одном месте проходят показы, шоурум, знакомства, дискуссии, примерки, фотосессии и, что особенно важно, обмен мнениями и контактами. «Домна» стала универсальной платформой для обсуждения трендов, генерации идей и поиска деловых партнеров, объединяя профессионалов модной индустрии и конечных потребителей. Это что-то новое в мире fashion-индустрии.

Формат мероприятия позволил объединить дизайнеров, стилистов, маркетологов, байеров, экспертов, что создало особую творческую атмосферу.

Визуальные мероприятия и выступления спикеров позволили одновременно смотреть коллекции, слушать доклады и обсуждать новые подходы к развитию отрасли. Среди спикеров выделился Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen и Альянса.

Коллекции выделялись разнообразием стилевых решений, тканей, фактур, принтов и цветовых палитр. Большинство коллекций были «носибельными». Некоторые коллекции были настолько высокого качества исполнения, что вполне достойны сегмента люксовых брендов.

Особое внимание привлекли бренды из Республики Саха (Якутия), особенно свадебные платья от MUUS.

Бренд из Коломны Delini Design представил идеи прошлого в современной женской одежде, авангардный крой — Wolkoss, ателье «Салават» из Башкирии — уникальное качество выделки кожи. Была рада увидеть «Ларису Селянину», ее коллекции, как всегда, на высоте.

И эта неделя моды стала для меня, начинающего стилиста, важным источником практических знаний, опыта и вдохновения.

Надежда Сивкова, кандидат социологических наук, доцент кафедры политических наук УГИ УрФУ

Фото из Telegram-канала Надежды Сивковой
