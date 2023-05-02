Свердловским аграриям выплатили 3,7 млрд рублей компенсаций

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Свердловские сельхозпроизводители начали весенний сев. В этом году посевные площади ...20.09.2017 На Среднем Урале убрано 29% овощей
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области уборка урожая овощей завершена на ...10.08.2016 В Свердловской области на две недели раньше начали уборку зерновых
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2016. В Свердловской области уборка зерновых культур началась раньше среднегодовых ...27.08.2010 План по уборке зерновых в Свердловской области выполнен на 40%
Основные сельскохозяйственные работы в Свердловской области — уборка зерновых и овощей, заготовка кормов и посев озимых ...27.08.2010 План по уборке зерновых культур в Свердловской области выполнен на 40%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2010. Основные сельскохозяйственные работы в Свердловской области — уборка зерновых и овощей, ...