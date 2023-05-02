Свердловским аграриям выплатили 3,7 млрд рублей компенсаций

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На сегодняшний день свердловские сельхозпроизводители получили 3,7 млрд руб. грантов или субсидий, в том числе для проведения уборочной кампании. Общий бюджет на поддержку аграриев в этом году составил порядка 5 млрд руб., рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге министр агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.



По ее словам, уборка зерновых технических культур завершена на 76,5%. С 1 га удается собрать примерно 22 ц зерновых. Это ниже показателей прошлого года, но при этом на уровне среднелетних значений. Также уже убрано 32% площади овощей. Кроме того, в этом году их урожайность превысила сборы прошлого года.



«Если говорить про зерновые культуры, мы ожидаем собрать урожая порядка 600 тыс. т. Это несколько меньше наших плановых объемов, но это результаты погодных условий. По «борщевому набору» соберем в полном объеме: порядка 44 тыс. т овощей и 200 тыс. т с небольшим картофеля. Также мы выполним план по сбору технических культур — кукурузы и рапса порядка 17 тыс. т», — рассказала она.



Как отметила А. Кузнецова, целевые планки по сбору зерна — порядка 670-700 тыс. т. В то же время потребность региональных производителей в зерне составляет около 1 млн 200 тыс. т. Поэтому Средний Урал, как дотационный регион, получает зерновые с сопредельных территорий.



В целом, по словам министра, комплекс АПК в Свердловской области работает стабильно, и собранного урожая хватит, чтобы обеспечить население региона на весь предстоящий зимне-весенний сезон.