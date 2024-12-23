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Вчера, 13:10

Половина крупных российских компаний отмечают ухудшение своего положения в 2024 году

УрБК, Москва, 24.12.2024. Почти половина (47%) опрошенных представителей крупных российских предприятий, где работают более 1 тыс. человек, отмечают ухудшение положения своей компании в 2024 году. Об этом говорится в опросе рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.

Хуже всего в уходящем году себя чувствовали представители сфер «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (54%), «Логистика» (50%) и «Финансовые технологии» (48%).

При этом в сферах тяжелой (40%) и легкой промышленности (33%) считают, что 2024 год был удачным. С ними солидарны и представители IT-компаний (34%).

В целом, 43% предприятий дали однозначно негативную характеристику 2024 году. Еще 19% работодателей отмечают, что уходящий год не принес существенных изменений и для их бизнеса прошел также, как и предыдущий.

31% опрошенных оценили 2024 год однозначно лучше, чем 2023 год. Еще 5% отметили, что год был лучше предыдущего, но хуже, чем 2022 год.

Повышение ключевой ставки, санкционное давление, отток мигрантов отметили в качестве позитивного фактора 7% работодателей. А 59% компаний столкнулись с негативным влиянием экономических и общественно-политических событий. Еще 22% опрошенных считают, что внешний фон не оказал никакого заметного воздействия на их бизнес, а 11% затруднились дать оценку.

Аналитики hh.ru по итогам исследования пришли к выводу, что лучше всего к внешним факторам адаптировались самые крупные и небольшие компании. В то же время, чем крупнее бизнес, тем чаще он сталкивался с отрицательными последствиями событий 2024 года.
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