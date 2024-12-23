Половина крупных российских компаний отмечают ухудшение своего положения в 2024 году

В Свердловской области 25% соискателей сочли 2024 год благоприятным для поиска работы и развития карьеры, сообщают ...23.12.2024 25% свердловчан назвали текущий год благоприятным для поиска работы
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области 25% соискателей сочли 2024 год благоприятным для поиска работы и ...05.09.2024 Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с зарубежными партнерами во II квартале 2024 года
УрБК, Москва, 05.09.2024. Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с ...11.01.2023 Для 19% российских работодателей 2022 год был лучше предыдущих двух
УрБК, Москва, 11.01.2023. Для 19% российских работодателей 2022 год оказался лучше, чем предыдущие два. Причем малый ...21.12.2012 Почти половина работодателей планирует поднять зарплаты сотрудникам в следующем году
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. 47% российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в следующем ...