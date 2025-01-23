Треть компаний положительно оценивают перспективы своего бизнеса в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. 30% российских компаний положительно оценили перспективы своего бизнеса в 2025 году. 40% полагают, что ситуация останется стабильной, и лишь 25% ожидают негативного сценария. 5% респондентов затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 тыс. 362 целевых работодателей в ноябре-декабре 2024 года, проведенного аналитиками платформы hh.ru.



Согласно данным опроса, оценка во многом зависит от должности респондентов. Позитивную оценку перспектив дают 32% СЕО и собственников, а также руководителей отделов и подразделений, 40% HRD и руководителей отделов по персоналу и 31% линейных специалистов по подбору.



В отраслевом разрезе самый позитивный прогноз дали представители сфер «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (45%), «Розничная торговля» (35%), «Легкая промышленность» (32%). Более негативно оценивают свои перспективы представители отраслей «Логистика» (30%) и «Строительство, недвижимость» (29%).



Аналитики отмечают, что в 2025 году 59% компаний собираются увеличить траты на персонал, 23% не планируют этого делать, и 7% собираются их снизить. Оставшиеся 11% затруднились дать ответ.



Бюджет на работу с персоналом чаще всего планируют увеличить гостиницы и общепит (71%), тяжелая промышленность (68%) и розница (66%). Не планируют изменений финансовые компании (34%) и застройщики (30%).



Большинство компаний (76%) полагают, что кадровый голод в 2025 году останется одной из основных проблем рынка труда.



Для решения этой проблемы 48% опрошенных собираются увеличивать зарплаты, 36% — использовать гибкие условия труда, 24% — вести работу с брендом, 23% — повысить затраты на нематериальную мотивацию, 21% — увеличить бюджет на обучение сотрудников и повышение производительности, 19% — повышать компетенции middle-менеджмента.



Согласно материалам исследования, в эффективности повышения оплаты труда как инструмента борьбы с дефицитом кадров уверены 53% руководителей отделов и подразделений, 35% собственников и СЕО.



Больше всего на борьбу с дефицитом кадров повышением фонда оплаты труда надеются в логистических компаниях (56%), в хореке (53%) и в добыче/переработке сырья (51%).