Более 60% российских работодателей считают, что дефицит кадров останется главной проблемой в 2024 году

Большинство российских компаний (63%) планируют повышение окладов сотрудникам в новом году. При этом чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). Об этом говорится в исследовании hh.ru.



В большей степени собираются повышать зарплату работодатели из сфер машиностроения и оборудования (78%), добычи и переработки ископаемых (70%) и строительства (66%).



Кроме того, подавляющее большинство представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (94%) ожидают увеличение затрат на персонал в следующем году. Далее идут работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).



Также, согласно исследованию, основная часть компаний (62%) ожидает роста численности персонала, особенно представители малого (63%) и среднего бизнеса (64%).



При этом 64% респондентов абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в следующем году. Самая большая доля таких ответов зафиксирована среди представителей сфер строительства, гостиничного бизнеса и розничной торговли.



Согласно данным hh.ru, с оптимизмом на 2024 год смотрят 38% российских компаний. Это стало лучшим показателем за последние три года. Так, в 2021 и 2022 годах только каждая десятая компания была настроена позитивно. При этом наиболее часто оптимистичные прогнозы строят представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).