Более 60% российских работодателей считают, что дефицит кадров останется главной проблемой в 2024 году

В октябре около 55% опрошенных российских представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) сообщили, что за последние три ...27.03.2023 В Екатеринбурге каждый пятый работодатель пользуется услугами самозанятых граждан
УрБК, Екатеринбург 27.03.2023. В Екатеринбурге каждая пятая компания обращается к самозанятым гражданам для выполнения ...04.04.2016 60% российских компаний не планируют участвовать в госзакупках
УрБК, Москва, 04.04.2016. Большая часть российских компаний не планирует участвовать в госзакупках, свидетельствуют ...28.10.2013 Почти половина российских компаний в 2014 году планирует увеличить штат сотрудников и провести индексацию зарплаты
УрБК, Москва, 28.10.2013. Порядка 49% российских компаний в 2014 году планируют увеличить штат, а 59% проведут ...21.12.2012 Почти половина работодателей планирует поднять зарплаты сотрудникам в следующем году
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. 47% российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в следующем ...