Оксана Сидлецкая о перспективах рынка труда в 2025 году

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая



Фото предоставлено пресс-службой hh.ru на Урале

Рынок труда и в России, и в Свердловской области переживает не лучший для бизнеса период — кадровый голод не ослабевает, а рабочая сила становится все дороже. По данным hh.ru за январь 2025 года на одну вакансию в регионе приходится 3,4 резюме — это говорит о дефиците соискателей. Норма начинается с 4 резюме на вакансию, но такого показателя Средний Урал не достигал уже несколько лет.Нынешний год обещает быть непростым для работодателей. Как показал опрос, который наши аналитики провели в конце 2024 года, 76% российских компаний согласны с тем, что дефицит человеческих ресурсов останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2025 году.Как работодатели будут решать эту проблему? 48% опрошенных уверены: чтобы минимизировать влияние дефицита кадров на работу с персоналом, необходимо увеличивать бюджет на фонд оплаты труда (ФОТ). Показательно, что в эффективности этой меры чаще уверены руководители отделов и подразделений (53%), а не СЕО и собственники бизнеса (35%). В отраслевом разрезе наибольшие надежды на увеличение ФОТ возлагают в логистических компаниях (56%), в хореке (53%) и в добыче/переработке сырья (51%).Кстати, 63% опрошенных hh.ru работодателей в конце прошлого года предполагали, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% — исходя из реалий рынка и запросов работников. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Однако нужно понимать, что финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, ограничены, поэтому в 2025 году прирост зарплат будет гораздо более медленным и спокойным, чем в 2023-2024 годах.Что еще поможет в борьбе с кадровым голодом? 36% работодателей полагают, что эффективно использовать гибкие условия труда (удаленная работа, гибкий график, неполная занятость и так далее). Прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат и человекоцентричность — must-have (набор обязательных условий) для привлекательности в глазах соискателей.24% считают важным работать с брендом работодателя, 23% — увеличить бюджет на нематериальную мотивацию. По 21% компаний считают, что победить дефицит кадров помогут рост бюджета на обучение, развитие и переквалификацию, а также работа с производительностью труда.О последнем хочется сказать подробнее. Инвестиции в развитие своих сотрудников — это важнейший тренд современного рынка труда. Компании заинтересованы в том, чтобы не терять людей, и готовы в них вкладываться. Это выражается, во-первых, в карьерной поддержке действующих специалистов, а во-вторых — в поиске молодых талантов.Джунов «выращивают» с помощью менторинга и программ корпоративного обучения. Такой подход работодателей к отбору кандидатов и их удержанию можно назвать «стратегической инвестицией»: компании стремятся создать все необходимые условия, чтобы снизить текучесть кадров и усилить команду.Людей не станет больше, а конкуренция за массовые роли не станет меньше. Это наша реальность на 2025-й и будущие годы. Рынок труда, при отсутствии новых внешних и внутренних знаковых событий, останется сложным и дефицитным. Для компаний это серьезный вызов, и те, кто с ним справится, не просто поднимутся на новую ступень, а будут задавать вектор развития на годы вперед.