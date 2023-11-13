На рынке труда Среднего Урала больше всего не хватает дворников, поваров и автомойщиков

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УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...

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