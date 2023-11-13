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Вчера, 10:04

На рынке труда Среднего Урала больше всего не хватает дворников, поваров и автомойщиков

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Свердловской области наблюдается острый дефицит дворников (0,7 резюме на вакансию), поваров (0,8) и автомойщиков (0,9). Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Также в регионе не хватает товароведов и врачей (по одному резюме), токарей (1,1), фармацевтов, слесарей и продавцов-консультантов (по 1,2).

В целом на Среднем Урале на одну вакансию приходится всего 2,5 активного резюме, что говорит о ярко выраженном кадровом голоде. По России показатели лучше — 3,5 резюме на вакансию.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, в этом году наблюдается небывалый разрыв между спросом и предложением. Она прогнозирует, что в среднесрочной перспективе дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и перейдет в 2024 год.

Отметим, что, согласно недавнему исследованию hh.ru, более 60% российских работодателей считают, что дефицит кадров останется главной проблемой в следующем году.
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