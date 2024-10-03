В Свердловской области спрос на персонал за год снизился на 19%

В Свердловской области спрос на персонал в феврале снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время активность соискателей в регионе за год увеличилась на 42%. В целом по России спрос вырос на 8%, а активность — на 13%, говорится в исследовании сервиса hh.ru.



На данный момент на Среднем Урале на одну вакансию в среднем приходится 3,8 резюме при норме 4,0-7,9 резюме на вакансию. Наиболее ярко дефицит проявляется в таких сферах, как «Розничная торговля» (1,3 резюме на вакансию в среднем), «Медицина, фармацевтика» (1,5) и «Производство, сервисное обслуживание» (2,3).



Самыми дефицитными специалистами на текущий момент являются врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме. Также ощущается серьезный недостаток кандидатов на позиции продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, дворников, поваров, пекарей, кондитеров (по 1,1 резюме на вакансию), главных врачей, заведующих отделением, товароведов (по 1,2), электромонтажников (1,3), токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, инженеров ПНР, фармацевтов-провизоров (по 1,5), слесарей, сантехников, специалистов по взысканию задолженности, администраторов магазина и торгового зала (по 1,6), мерчандайзеров (1,9), медицинских сестер и братьев (2,0), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, директоров магазина и сети магазинов (по 2,1), маляров, штукатуров, сварщиков (по 2,2), а также автослесарей и автомехаников (2,3).