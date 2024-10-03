В Свердловской области спрос на персонал за год снизился на 19%

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. В Свердловской области спрос на персонал в феврале снизился на 19% по сравнению с ...03.10.2024 В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%
В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% относительно того же периода годом ...03.10.2024 В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан приходится 2,3 резюме, что в два раза ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан ...