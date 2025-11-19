ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202512:23

В УрФО максимум новых вакансий приходится на общепит

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Уральском федеральном округе за январь–ноябрь 2025 года было открыто 20 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Больше всего вакансий для квалифицированных работников кухни открывают в Свердловской области (41% от всех в ФО), на втором месте — Челябинская область (26%), на третьем — Тюменская область (18%), говорится в исследовании рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.

Далее в этом списке по убыванию Ханты-Мансийский автономный округ (8%), Курганская область (4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (3%).

Авторы исследования уточняют, что они поставили себе задачу — выяснить, в каком регионе было больше всего опубликовано вакантных предложений для поваров, а также узнать, в каком регионе им предлагают самую конкурентную зарплату.

Так, исходя из медианы зарплатных предложений для поваров в Уральском ФО, которая составила в этом году 62,2 тыс. руб., наиболее конкурентные зарплаты этим специалистам готовы платить в ЯНАО (77,2 тыс. руб.). Далее по убыванию — ХМАО (65,2 тыс. руб.), Свердловская область (60,5 тыс. руб.), Тюменская область (59,5 тыс. руб.), Курганская область (57,2 тыс. руб.), Челябинская область (53,7 тыс. руб.).

Сами повара и кондитеры рассчитывают на заработную плату в 63,5 тыс. руб. в среднем. Наиболее высокие ожидания у соискателей в ЯНАО (81,1 тыс. руб.) и Свердловской области (69,9 тыс. рублей). В остальных регионах желаемые зарплаты скромнее: в ХМАО — 61 тыс. руб., в Тюменской области — 60,0 тыс. руб., в Челябинской области — 58,8 тыс. руб., в Курганской области — 50 тыс. руб.

У заведений общественного питания чаще всего есть запросы на поваров, которые специализируются на европейской кухне (32%), на втором месте по востребованности — русская кухня (20%), третье место поделили азиатская и итальянская кухни (по 19%). В топе интересов также грузинская и восточные кухни (6% и 4%, соответственно).

«Повара, пекари и кондитеры остаются дефицитными специалистами в Свердловской области, сейчас на одну вакансию для них приходится 1,2 резюме потенциальных кандидатов в среднем, (норма — от 4 резюме на вакансию). Хотя с начала года этот индекс вырос на 0,3 п. п. (с января 2025), работодателям в регионе явно не хватает специалистов этой квалификации. Тем более, конкурентами в борьбе за такие кадры являются не только предприятия общепита, но и розница, развивающая кулинарное направление, на которую сейчас приходится почти четверть (24%) от всех вакансий поваров, пекарей и кондитеров», — комментируют авторы исследования.

