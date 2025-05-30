В Свердловской области среднемесячное предложение по зарплате педагогам составило 51 тысячу рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...15.04.2024 На Южном Урале потребительский спрос в 2023 году вырос почти на 8%
УрБК, Челябинск, 15.04.2024. В Челябинской области потребительский спрос в 2023 году вырос на 7,9%. Об этом говорится в ...15.02.2022 В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в январе составила 47,8 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях в январе этого года, в ...20.11.2017 За месяц число покупок уральцев по картам «Мир» выросло в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В октябре 2017 года держатели карт «Мир» в Уральском федеральном округе совершили более ...06.08.2009 Размер государственного долга Свердловской области достиг 2,7 млрд. рублей
Суммарный государственный долг субъектов Уральского федерального округа составляет 10,3 млрд. рублей, или 109,6% от ...