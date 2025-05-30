В Свердловской области среднемесячное предложение по зарплате педагогам составило 51 тысячу рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. В Свердловской области работодатели готовы предложить педагогам ежемесячную зарплату на уровне 51 тыс. руб. Это следует из исследования сервиса подбора кадров HeadHunter.



За период с января по август 2025 года в УрФО было открыто более 6 тысяч вакансий для учителей, причем почти половина из них — в Свердловской области (48%), на втором месте по уровню спроса — Тюменская область (23%), на третьем — Челябинская область (18%). Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (7%), Курганская область (3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1%).



«К началу учебного года во всех регионах УрФО спрос работодателей на педагогов обеспечен активностью самих кандидатов. Наиболее высокий конкурс на работу учителя наблюдается в ЯНАО (13,9 резюме на вакансию) и ХМАО (13,2). В остальных регионах соотношение спроса и предложения находятся в пределах нормы (4,0 — 7,9 резюме на вакансию): Тюменская область (7,3 резюме на вакансию), Челябинская область (6,5), Курганская область (6,4), Свердловская область (5,9)», — комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.



Наиболее высокие заработные платы в этом году предлагают учителям в ЯНАО (85 тыс. руб.), скромнее предложения в ХМАО (61,7 тыс. руб.), Свердловской области (51 тыс. руб.), Тюменской области (48,1 тыс. руб.), Челябинской области (40,1 тыс. руб.) и Курганской области (36,7 тыс. руб.). текущая медиана предлагаемой заработной платы в УрФО составляет 73,6 тысяч рублей.