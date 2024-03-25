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Вчера, 16:22

На Южном Урале потребительский спрос в 2023 году вырос почти на 8%

УрБК, Челябинск, 15.04.2024. В Челябинской области потребительский спрос в 2023 году вырос на 7,9%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла четвертое место рейтинга по динамике потребительского спроса. Выше нее в этом списке оказались Тюменская область (+14,8%), ЯНАО (+11,8%), ХМАО (+8,2%). Ниже — Курганская (+5,2%) и Свердловская (+4,8%) области.

Среднедушевые среднемесячные потребительские траты в Челябинской области в 2023 году составили 28,9 тыс. руб. Среди регионов УрФО лидером по этому показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 47,5 тыс. руб.
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