Уральская надбавка

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Свердловская область вошла в топ-3 регионов УрФО, где за последний год сильнее всего увеличились предлагаемые зарплаты. ...

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла до 70 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. Свердловская область вошла в топ-3 регионов УрФО, где за последний год сильнее всего ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года средняя предлагаемая зарплата составила 60 тыс. ...

На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте ...