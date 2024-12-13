Уральская надбавка

В битве с кадровым голодом предприятия неизбежно начали повышать зарплату персонала, который сейчас наиболее востребован. В некоторых секторах промышленности компании, действующие на территории Уральского федерального округа (УрФО), стали предлагать специалистам такой заработок, который превосходит их зарплатные ожидания. По итогам ноября 2024 года в некоторых регионах УрФО работодатели подняли эту планку до 30% в годовом выражении.
Согласно исследованию аналитиков онлайн-платформы рекрутинга hh.ru, к концу ноября текущего года среди субъектов РФ, которые входят в состав УрФО, сильнее всего зарплатные предложения увеличили работодатели Ханты-Мансийского автономного округа (+30% в ноябре 2024 относительно ноября 2023, до 85 207 руб.).
В тройку лидеров также входит Курганская область, где работодатели подняли этот показатель на 25%, до 62 263 руб. и Свердловская область — рост на 24%, до 70 тыс. руб.
На последних трех строчках оказались Тюменская область, где зарплатные предложения выросли на 23%, до 70 603 руб., Челябинская область — на 21%, до 60 662 руб. и Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель составил 102 004 руб., что выше на 21% показателей ноября 2023 года.
В целом по России медианные зарплаты, которые предлагают работодатели, выросли на 22%, до 73 461 руб.
Что же касается зарплатных ожиданий, то в Курганской области соискатели в ноябре 2024 года рассчитывали на заработок в размере 50 тыс. руб. Это на 25% выше, чем годом ранее.
Свердловчане подняли свои требования на 23%, до 61 507 руб., тюменцы и южноуральцы на 20%, до 60 тыс. руб., а жители ХМАО и ЯНАО — на 13%, или до 70 тыс. руб. и 90 тыс. руб. соответственно.
В целом же по России ожидания соискателей в части заработной платы выросли за год на 17%, до 70 тыс. руб.
По словам
директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, в 2024 году уровень зарплаты остается самым важным фактором на рынке труда при выборе работы. Тем не менее, она отмечает, что в дальнейшем вступают в силу другие мотивы оценки работодателя.
«Когда человек уже трудоустроен, он оценивает свой доход несколько иначе, а именно — покрывает ли заработок его расходы. И если да, то значимость других критериев оценки удовлетворенности работой (в частности, условия работы, отношения в коллективе, забота о здоровье со стороны работодателя, карьерные перспективы), резко возрастает», — пояснила Оксана Сидлецкая.
Аналитики Банка России в докладе «Региональная экономика», в свою очередь, подтверждают тренд на увеличение со стороны работодателей зарплатных предложений и отмечают, что наиболее заметно он проявился в отдельных видах торговой деятельности, а также в обрабатывающих производствах. Кроме того, за счет индексаций более динамично растут зарплаты в бюджетном секторе.
По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Иванова, подобное положение на рынке труда обусловлено обострившейся конкуренцией за кадры среди работодателей. В подобных условиях, по его словам, запросы от соискателей относительно уровня оплаты труда стали расти практически по всей экономике, независимо от квалификационных параметров. «При этом повышение зарплаты в видах деятельности с наибольшим дефицитом работников становилось ориентиром для индексации зарплат у всех остальных, кто стремился удержать своих сотрудников», — отметил Сергей Иванов.
Аналитики регулятора со ссылкой на данные служб занятости констатируют, что на Урале в октябре-ноябре текущего года напряженность на рынке труда снизилась за счет сокращения зарегистрированных заявок на персонал. Однако дефицит кадров на предприятиях, по данным опросов, остается существенным, а уровень безработицы продолжил снижаться.
Стоит отметить, что Росстат за январь-октябрь 2024 года зафиксировал
снижение безработицы в стране до нового исторического минимума в 2,3%. В июне-сентябре текущего года этот показатель составлял 2,4%.
УрБК будет следить за развитием событий.