Зарплатные торги

Данные предоставлены пресс-службой hh.ru Урал

У находящихся в поиске работы жителей Свердловской области за год выросли зарплатные ожидания. Средний показатель запрашиваемой зарплаты обходит среднюю предлагаемую зарплату. Разрыв может быть связан с дефицитом кадров на рынке труда, что позволяет некоторым специалистом диктовать свои условия, а те, кто в итоге уступает, не попадают в статистику.По итогам июня 2023 года средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области составила 48 тыс. 657 руб., что на 5 тыс. 664 руб. превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Для сравнения: в целом по стране ожидания увеличились на 6 тыс. 212 руб. (до 57 тыс. 936 руб.), по Уральскому федеральному округу — на 6 тыс. 193 руб. (до 50 тыс. 254 руб.). Об этом говорится в исследовании hh.ru.В то же время средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 41 тыс. 479 руб. По данным департамента по труду и занятости Свердловской области — 32,4 тыс. руб. Разница результатов объясняется методологией исследований. Также финансовый аналитик Виталий Калугин добавил, что департамент склонен занижать цифры, поскольку ведомство чаще помогает искать работу в низкооплачиваемых сегментах — разнорабочие, дворники, уборщики.В любом случае разрыв между ожидаемой и предлагаемой зарплатой существует. В hh.ru его объясняют кадровым голодом, поскольку в июне на одну вакансию приходилось 2,2 резюме (при норме в пять-шесть) — это антирекорд. Для сравнения: в июне 2022 года было 4,1 резюме на вакансию.«Современный рынок труда — это рынок соискателя, именно кандидаты на вакансии все чаще диктуют свои условия компаниям. Это сказывается и на заработных платах: соискатели могут выбирать между разными вариантами трудоустройства, чувствуют себя на рынке достаточно уверенно и увеличивают свои ожидания по зарплате. Кроме того, инфляция и общее ощущение экономической нестабильности тоже провоцируют соискателей повышать свои требования к зарплате», — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.По мнению В. Калугина, показатель запрашиваемой зарплаты схож с ценой вторичной недвижимости: в объявлении пишется большая сумма, но человек готов уступить.«На практике это предмет для торга. Указанные суммы или больше получают только уникальные специалисты. В массовом сегменте итоговая зарплата будет меньше. По некоторым вакансиям желаемая зарплата вообще обсуждается в процессе переговоров. Поэтому исследование может преувеличивать, и на деле показатель находится в пределах медианной зарплаты. Она в Свердловской области составляет 36-37 тыс. руб.», — считает экономист.Отметим, что в Свердловской области за год сильнее всего выросли зарплатные ожидания представителей областей сельского хозяйства (с 54,4 тыс. руб. до 69,3 тыс.), закупок (с 55,8 тыс. руб. до 68,6 тыс.), строительства и недвижимости (с 59,3 тыс. руб. до 71,8 тыс. руб.). В случае с сельским хозяйством и строительством В. Калугин объяснил это нехваткой квалифицированных специалистов, которые знают себе цену, и их нужно «переманивать». В отношении закупок эксперт затруднился дать однозначный ответ, но предположил, что при текущих сложностях с логистикой опытные закупщики, способные значительно сбить цену, стали больше цениться.Кроме того, hh.ru в исследовании опубликовал данные опроса о готовности соискателей согласиться на более низкую оплату труда. Согласны пойти на уступки 38% респондентов, 47% не готовы снижать требования, а 15% затруднились ответить.«Этим цифрам я склонен верить, потому что люди понимают реальность. Они постоянно получают какие-то сведения о том, куда ушли работать их коллеги, и сколько те получают в отрасли. Граждане понимают, что в стране большой запрос на труд. В данном случае это рынок продавца. Готовые работать люди запрашивают больше. Потому что знают, что у работодателей есть много вакансий, которые надо заполнять. Я думаю, что 47% — это адекватная оценка от людей, которые следят за своей карьерой. Они понимают, что стали стоить дороже», — прокомментировал результат В. Калугин.Таким образом, текущая разница между ожидаемой и предлагаемой зарплатами — один из вызовов, с которыми приходится иметь дело Свердловской области. В случае с квалифицированными специалистами местные работодатели конкурируют со всей страной. Поэтому повышение зарплат — один из ключевых инструментов в борьбе за кадры.