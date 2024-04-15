«Полдень» соискателей

УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...

В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%

Нехватка персонала на предприятиях Свердловской области в 2024 году сохранится ...

В 2023 году количество вакансий на Среднем Урале увеличилось на 39%, а резюме — на 11%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По сравнению с январем 2023 года в декабре того же года количество вакансий в ...