«Полдень» соискателей

В 2024 году на рынке труда в Свердловской области сохранится низкий уровень безработицы и глубокий дефицит кадров. Люди становятся новым видом капитала, а ключевой задачей компаний является удержание сотрудников, поскольку привлекать новых все сложнее. Как справляться с новыми вызовами на рынке, рекрутеры обсудили на конференции «Ural’s HR: магия эффективного подбора», организованной сервисом подбора кадров HeadHunter (hh.ru).
Итоги первой сессии конференции подвели директор по данным и аналитике hh.ru Ирек Тимергалиев, директор филиала hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, а также приглашенные эксперты: доктор экономических наук, доцент Уральского федерального университета (УрФУ) Михаил Кожевников и директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.
По словам О. Сидлецкой, в 2024 году в Свердловской области сохраняется дефицит кадров в самых массовых сферах: рабочие, производство, продажи, розница, транспорт и строительство. Уровень зарегистрированной безработицы остается на историческом минимуме. Среднее количество активных вакансий выросло на 34% год к году, а среднее количество резюме — на 6% год к году. По состоянию на март 2024 года динамика роста среднего количества вакансий относительно января 2021 года составила 147%, а резюме — 55%.
Ранее УрБК писал
о том, что средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ожидания соискателей — около 60 тыс. руб. Для сравнения, в январе 2022 года это соотношение было 38 тыс. 377 руб. к 40 тыс. руб., а в январе 2023 года — 43 тыс. 139 руб. к 49 тыс. 787 руб. Снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства готовы 34% соискателей, не готовы — 51%, еще 15% затруднились ответить.
Угрозу увольнения по инициативе работодателя ощущает в той или иной степени 21% опрошенных hh.ru свердловчан, 71% таковой угрозы не ощущают и 8% затруднились ответить. 67% опрошенных оценивают свою производительность труда как высокую, 27% — как среднюю и 0% — как низкую. 6% этим вопросом не задавались.
Таким образом, ситуация на рынке труда в 2024 году практически полностью на стороне соискателей и сотрудников, а не на стороне работодателей, сделали вывод эксперты.
«Бизнес работает в эпоху глобальных перемен: геополитических, общественных, демографических, технологических, культурных и морально нравственных. Меняется отношение людей к работе», — заключила О. Сидлецкая. По ее словам, в настоящее время растет стоимость привлечения новых сотрудников, поэтому удержание работников становится ключевой практикой работы всей компании, а не только HR-отдела.
Изменилось и отношение к сотрудникам. Работодатели начинают относиться к людям как к новому виду капитала, а не как к ресурсу. К примеру, совершенствуют их квалификацию, внедряют институт наставничества для адаптации новых работников, работают над возвращением ранее ушедших из компании сотрудников и так далее. Человекоцентричность становится базовым элементом в управлении сотрудниками, ведь основной фокус — на удержании действующих работников. Также оба представителя hh.ru посоветовали работодателям концентрироваться на навыках соискателей, а не на прочих факторах (возраст, пол, состояние здоровья, наличие судимости и так далее).
Другие участники брифинга согласились с докладчиком, но внесли коррективы. К примеру, Д. Антонов отметил, что выводы статистики могут меняться в зависимости от методики сбора данных. Однако в целом результаты коррелируются. М. Кожевников добавил, что в последние месяцы работодатели приходят на профильные кафедры УрФУ и просят направить им студентов на производство (теплотехника и другие специальности). Ранее таких запросов не было.
Эксперты отметили, что в настоящее время соискатели находятся в максимально выигрышной позиции на рынке труда и могут себе позволить менять работу хоть «дважды на дню». Однако в ближайшем будущем ситуация изменится. Рано или поздно бизнес адаптируется к изменившимся условиям на рынке труда и соискателям придется свой профессиональный уровень для того, чтобы соответствовать условиям рынка.