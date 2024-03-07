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Вчера, 15:01

Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ожидания соискателей — около 60 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Получать зарплаты больше, чем в среднем предлагается в вакансиях, выразили желание представители 17 из 26 рассматриваемых профессиональных областей. Больше всего разрыв между ожидаемыми и реальными суммами оказался в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (110 тыс. руб. — ожидаемая, 79 тыс. 695,42 руб. — средняя предлагаемая).

Отрицательные разрывы (когда соискатель ожидает получить меньше, чем в среднем предлагается на рынке вакансий. — Прим. ред.) зафиксированы в следующих категориях: автомобильный бизнес; рабочий персонал; административный персонал; продажи, обслуживание клиентов; маркетинг, реклама, PR; искусство, развлечения, массмедиа; спортивные клубы, фитнес; салоны красоты; домашний, обслуживающий персонал; транспорт, логистика, перевозки.

Средние предлагаемые зарплаты в марте 2024 года в Свердловской области выросли на 34% относительно марта 2023 года, в то время как ожидаемые увеличились на 20%.
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