Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...07.03.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в феврале 2024 года составила 57,6 ...05.03.2024 На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 тыс. руб. (по России — 53,9 тыс. ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 ...