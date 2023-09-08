Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 тыс. руб. (по России — 53,9 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании hh.ru.



В свою очередь, средняя ожидаемая зарплата соискателей в регионе составила 50 тыс. руб. При этом зарплаты, на которые претендуют жители страны, в ноябре превысили предложения на 11%, достигнув 60 тыс. руб.



Отмечается, что в 21 из 26 профессиональных сфер соискатели Среднего Урала хотели бы получать больше предложенного в вакансиях.



Наиболее ощутимая разница наблюдается в категории «Строительство, недвижимость», где желаемая средняя зарплата составляет 80 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. больше средней предлагаемой. В пятерку лидеров также попали сферы «Высший и средний менеджмент» (средняя ожидаемая зарплата — 111 тыс. руб., что на 17,3 тыс. руб. больше средней предлагаемой), «Производство, сервисное обслуживание» (75,7 тыс. руб., что на 15,9 тыс. руб. больше), «Сельское хозяйство» (79,8 тыс. руб., что почти на 15 тыс. руб. больше), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (100 тыс. руб., что почти на 14 тыс. руб. больше).



Согласно исследованию, на самые высокие зарплаты в Свердловской области сейчас рассчитывают соискатели из сфер «Высший и средний менеджмент» (111 тыс. руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (100 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость» (80 тыс. руб.).



По данным hh.ru, средние предлагаемые зарплаты в ноябре в регионе увеличились на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как ожидаемые — на 11%.