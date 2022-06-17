Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 ...17.06.2022 Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области составила почти 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области средняя ожидаемая зарплата, на которую претендуют ищущие работу ...08.04.2022 В Свердловской области за год выросла средняя ожидаемая зарплата
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. По итогам марта 2022 года средняя ожидаемая зарплата соискателей в Свердловской области ...16.07.2021 Средняя зарплата в размещенных в Свердловской области вакансиях составляет 45 тыс. 260 рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в июне 2021 года составила 45 тыс. 260 руб. (в июне прошлого года ...16.07.2021 Средняя зарплата в размещенных в Свердловской области вакансиях составляет 45 тыс. 260 рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в июне 2021 года составила 45 тыс. ...