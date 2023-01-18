Зарплатные ожидания жителей Среднего Урала за год выросли почти на 6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области ...24.06.2022 Средняя ожидаемая зарплата соискателей Свердловской области в мае составила 43,9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. 38,5% жителей Среднего Урала готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения ...17.06.2022 Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области составила почти 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области средняя ожидаемая зарплата, на которую претендуют ищущие работу ...17.05.2022 Средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В апреле 2022 года средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили ...21.02.2014 HeadHunter: средние зарплатные ожидания соискателей-мужчин в Екатеринбурге составили 40 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2014. Средние зарплатные ожидания соискателей мужского пола в Екатеринбурге составили 40 тыс. ...