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Зарплатные ожидания жителей Среднего Урала за год выросли почти на 6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области в июне 2023 года составила 48 тыс. 657 руб. За год этот показатель вырос на 5 тыс. 664 руб., говорится в исследовании hh.ru.

Для сравнения: в целом по стране зарплатные ожидания увеличились на 6 тыс. 212 руб. (до 57 тыс. 936 руб.), по Уральскому федеральному округу — на 6 тыс. 193 руб. (до 50 тыс. 254 руб.).

При этом сильнее всего на Среднем Урале выросли зарплатные ожидания специалистов сельского хозяйства — на 14 тыс. 961 руб. (с 54 тыс. 430 руб. в июне 2022 года до 69 тыс. 391 руб. в том же месяце этого года). На втором месте по динамике ожидаемых зарплат оказались специалисты по закупкам (+12 тыс. 765 руб., до 68 тыс. 624 руб.), на третьем — строители (+12 тыс. 469 руб., до 71 тыс. 834 руб.).
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