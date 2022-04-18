На рынке труда без перемен

В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос
на 34%. При этом в регионе наблюдается низкая конкуренция, которая находится на уровне 2,6 резюме на вакансию, а зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%. Таким образом работодатели продолжают охоту за «синими воротничками», а эксперты констатируют, что ситуация на рынке труда не изменилась.
Согласно исследованию hh.ru, количество размещенных резюме в Свердловской области в марте составило 138,4 тыс. единиц (+6,4% к тому же месяцу 2023 года). При этом эксперты рекрутинговой платформы отмечают, что в регионе наблюдается низкая конкуренция, которая находится на уровне 2,6 резюме на вакансию, при этом по некоторым специализациям этот показатель еще меньше.
«В марте (в сравнении с февралем) дворники уступили первое место по уровню конкуренции медикам: на одну вакансию врача было всего 0,7 резюме (без изменений), в то время как на вакансию дворника — 0,9 резюме (ранее 0,6)», — говорится в исследовании.
При этом работодатели в данной ситуации повышают затраты на фонд оплаты труда. Так, медианная зарплата врачей в марте составила 75,4 тыс. руб. (+2% к началу года), дворников — 27,3 тыс. руб. (+9%), а поваров — 45 тыс. руб. (+3%).
Эксперты сервиса «Зарплата.ру» отмечают, что в марте 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства выросли
на 7%.
Сильнее всего зарплатные предложения увеличились у сварщиков (+12%, до 73 тыс. руб.), мастеров участка (+27%, до 70 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+16%, до 69,3 тыс. руб.), операторов производственной линии (+16%, до 55 тыс. руб.), операторов станков ЧПУ (+20%, до 90 тыс. руб.), начальников производства (+17%, до 70 тыс. руб.).
Отмечается, что «синие воротнички» в гонке за ростом заработных плат достаточно часто меняют работу, поэтому работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров.
Однако такая тенденция вызывает обеспокоенность у Банка России. В начале апреля регулятор заявил, что новый виток роста заработных плат, который может последовать за их увеличением в бюджетном секторе экономики, приведет к увеличению разрыва между динамикой доходов и производительности труда.
«На рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Но при этом высокий спрос на них по-прежнему сохраняется, поскольку на рынок не выходит нужное количество молодежи, которая, например, может заменить работников, вышедших на пенсию. Также в большинстве производственных профессий достаточно высокий порог входа, который требует соответствующего опыта и квалификации», — отмечают эксперты сервиса «Зарплата.ру».
Согласно исследованию, востребованность специалистов производственной сферы демонстрируют и растущие зарплатные ожидания. Так, за год сильнее всего этот показатель увеличился у сварщиков (+25%, до 73,3 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+27%, до 70,2 тыс. руб.), начальников производства (+15%, до 81,3 тыс. руб.), контролеров ОТК (+24%, до 48,5 тыс. руб.), инженеров ПТО (+22%, до 73,3 тыс. руб.), инженеров по качеству (+27%, до 65,8 тыс. руб.).
«В условиях конкуренции за кандидатов работодателям стоит рассмотреть возможность расширения горизонтов поиска кадров — например, разработать программу обучения специалистов без опыта прямо на рабочем месте. Для удержания кадров также необходимо повышать удовлетворенность сотрудников за счет увеличения зарплатных предложений, развития корпоративной культуры и улучшения условий труда», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов.
Таким образом, можно сказать, что ситуация на рынке труда в корне не меняется. При этом Росстат зафиксировал
на минувшей неделе, что количество безработных в России в феврале 2024 года составило 2,1 млн человек, а уровень безработицы — 2,8%. В Свердловской же области по состоянию на 10 апреля ее уровень официально был равен
0,5%, а официально на учете в качестве нетрудоустроенных состоят 10 тыс. 417 человек.
УрБК будет следить за развитием событий.