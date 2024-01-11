На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%

Нехватка персонала на предприятиях Свердловской области в 2024 году сохранится ...13.10.2023 Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге за год выросли на 29%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты в III квартале 2023 года по сравнению с ...26.07.2023 Зарплатные ожидания жителей Среднего Урала за год выросли почти на 6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области в июне 2023 года ...18.01.2023 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области ...17.05.2022 Средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В апреле 2022 года средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили ...