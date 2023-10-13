На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%

В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте 2024 года выросли на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».



Сильнее всего зарплатные предложения увеличились у сварщиков (+12%, до 73 тыс. руб.), мастеров участка (+27%, до 70 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+16%, до 69,3 тыс. руб.), операторов производственной линии (+16%, до 55 тыс. руб.), операторов станков ЧПУ (+20%, до 90 тыс. руб.), начальников производства (+17%, до 70 тыс. руб.).



Отмечается, что «синие воротнички» в гонке за ростом заработных плат достаточно часто меняют работу, поэтому работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров.



Согласно исследованию, востребованность специалистов производственной сферы демонстрируют и растущие зарплатные ожидания. Так, за год сильнее всего этот показатель увеличился у сварщиков (+25%, до 73,3 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+27%, до 70,2 тыс. руб.), начальников производства (+15%, до 81,3 тыс. руб.), контролеров ОТК (+24%, до 48,5 тыс. руб.), инженеров ПТО (+22%, до 73,3 тыс. руб.), инженеров по качеству (+27%, до 65,8 тыс. руб.).