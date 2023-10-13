УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:00

На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%

В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте 2024 года выросли на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Сильнее всего зарплатные предложения увеличились у сварщиков (+12%, до 73 тыс. руб.), мастеров участка (+27%, до 70 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+16%, до 69,3 тыс. руб.), операторов производственной линии (+16%, до 55 тыс. руб.), операторов станков ЧПУ (+20%, до 90 тыс. руб.), начальников производства (+17%, до 70 тыс. руб.).

Отмечается, что «синие воротнички» в гонке за ростом заработных плат достаточно часто меняют работу, поэтому работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров.

Согласно исследованию, востребованность специалистов производственной сферы демонстрируют и растущие зарплатные ожидания. Так, за год сильнее всего этот показатель увеличился у сварщиков (+25%, до 73,3 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+27%, до 70,2 тыс. руб.), начальников производства (+15%, до 81,3 тыс. руб.), контролеров ОТК (+24%, до 48,5 тыс. руб.), инженеров ПТО (+22%, до 73,3 тыс. руб.), инженеров по качеству (+27%, до 65,8 тыс. руб.).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:25 На Среднем Урале зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на 7%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области медианные зарплатные предложения в сфере производства в марте ...

13.10.2023 Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге за год выросли на 29%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты в III квартале 2023 года по сравнению с ...

26.07.2023 Зарплатные ожидания жителей Среднего Урала за год выросли почти на 6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области в июне 2023 года ...

18.01.2023 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области ...

17.05.2022 Средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили 44 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В апреле 2022 года средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (267)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18