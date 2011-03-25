Росстат зафиксировал безработицу на уровне 2,8% в феврале 2024 года

УрБК, Москва, 25.03.2011. Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию ...22.11.2010 Уровень реальной безработицы в Свердловской области увеличился до 7,6%
Уровень безработицы с применением критериев Международной организации труда в УрФО в среднем за август — октябрь 2010 ...22.11.2010 Уровень безработицы в России вырос до 6,8%
УрБК, Москва, 22.11.2010. Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию ...23.03.2010 Уровень реальной безработицы в РФ снизился до 8,6%
УрБК, Москва, 23.03.2010. Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию ...03.07.2009 Численность безработных в РФ снизилась на 8,4%
УрБК, Москва, 03.07.2009. Численность экономически активного населения в возрасте 15—72 лет (занятые плюс безработные) ...