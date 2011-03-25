Росстат зафиксировал безработицу на уровне 2,8% в феврале 2024 года

Количество безработных в России в феврале 2024 года составило 2,1 млн человек, а уровень безработицы — 2,8%. Такие данные приводит Росстат.



«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составила 75,5 млн человек, из них 73,4 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,1 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — говорится в сообщении Росстата.



В январе 2024 года уровень безработицы в РФ составлял 2,9%. В декабре 2023 года — 3%, в октябре-ноябре 2023 года — 2,9%