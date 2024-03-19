Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. По состоянию на 8 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 495 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,5%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.