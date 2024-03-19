Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. По состоянию на 19 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 694 ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 864 безработных. Об этом сообщает ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. ...16.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...20.12.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,55%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. По состоянию на 19 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...