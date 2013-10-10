В Свердловской области вырос спрос на сотрудников промышленной сферы

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Свердловской области отмечена минимальная безработица и высокий спрос на квалифицированных специалистов, трудящихся в промышленной сфере. Об этом рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.
«Рынок труда Свердловской области достаточно спокоен. Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, составляет 15 тыс. 300 человек. На одного безработного приходятся порядка 4-5 вакансий. Соответственно у нас очень низкий коэффициент напряженности на рынке руда. Тенденция эта сохраняется с сентября прошлого года с незначительными сезонными колебаниями», — цитирует его департамент информационной политики Среднего Урала.
В первую очередь спрос на кадры формируется на предприятиях металлообработки и машиностроения. Для «синих воротничков» спрос превышает предложение, например, у токарей приходится 16 человек на 678 вакансий. Также требуются инженеры, слесари-ремонтники, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, операторы промышленных установок и стационарного оборудования.
Добавим, что с начала года в службу занятости Свердловской области обратились 14,8 тыс. человек. Обеспечивать стабильность на рынке труда в регионе помогают оплата расходов работодателям, принявшим на общественные или временные работы граждан, реализация образовательных программ и организация ярмарок вакансий. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С прошлого года действует новый механизм поиска работников — прозвон граждан, ранее состоявших на учете.
Отметим, что уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.
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