Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 54 человека

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. По состоянию на 21 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 334 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 20 марта число безработных составляло 15 тыс. 388 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 54 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.