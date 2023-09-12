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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,66%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. По состоянию на 21 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 852 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 20 сентября число безработных составляло 13 тыс. 962 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 110 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,66%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
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