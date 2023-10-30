УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. По состоянию на 16 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...12.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. По состоянию на 12 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...09.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По состоянию на 9 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...03.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. По состоянию на 3 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 566 ...30.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. По состоянию на 30 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...