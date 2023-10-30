Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. По состоянию на 30 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 852 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 27 октября число безработных составляло 12 тыс. 839 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 13 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,25.