Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. По состоянию на 20 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 873 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 17 февраля число безработных составляло 15 тыс. 868 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на пять человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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