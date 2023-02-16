Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. По состоянию на 20 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 873 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 февраля число безработных составляло 15 тыс. 868 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на пять человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.