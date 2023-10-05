Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 136 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По состоянию на 13 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 873 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 12 октября число безработных составляло 12 тыс. 737 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 136 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.