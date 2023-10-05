УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:43

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 136 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По состоянию на 13 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 873 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 12 октября число безработных составляло 12 тыс. 737 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 136 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:42 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. По состоянию на 12 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...

05.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...

31.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 57 человек

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на 31 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 782 ...

28.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. По состоянию на 28 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...

21.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. По состоянию на 21 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка
Архив новостей
Октябрь 2023 (333)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18