Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 136 человек

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. По состоянию на 12 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...05.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...31.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 57 человек
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на 31 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 782 ...28.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. По состоянию на 28 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...21.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. По состоянию на 21 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...