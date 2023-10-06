УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. По состоянию на 6 октября в Свердловской области официально зарегистрирован 12 тыс. 861 ...01.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...30.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 ...28.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. По состоянию на 28 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...21.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. По состоянию на 21 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...