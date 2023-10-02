Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,61%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. По состоянию на 11 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...02.10.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,63%
По состоянию на 2 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 152 безработных. Об этом сообщает ...02.10.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,63%
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. По состоянию на 2 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...16.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 474 безработных. Об этом сообщает ...27.10.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,83%
По состоянию на 27 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 562 безработных. Об этом сообщает ...