УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. По состоянию на 24 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 216 ...10.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По состоянию на 10 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...23.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. По состоянию на 23 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...31.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. По состоянию на 31 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...10.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 165 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. По состоянию на 10 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...