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Вчера, 17:43

Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По состоянию на 9 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 822 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 6 октября число безработных составляло 12 тыс. 861 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 39 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.
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