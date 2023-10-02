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Вчера, 17:43

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,61%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. По состоянию на 11 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 712 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 9 октября число безработных составляло 12 тыс. 822 человека. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 110 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
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