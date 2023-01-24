Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. По состоянию на 5 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 198 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 3 июля число безработных составляло 15 тыс. 342 человека. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 144 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.