По состоянию на 24 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 352 безработных. Об этом сообщает ...24.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. По состоянию на 24 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...17.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...16.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...13.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...