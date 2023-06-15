УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По состоянию на 15 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 573 ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...20.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...03.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 717 ...31.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. По состоянию на 31 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...