Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 31 мая число безработных составляло 15 тыс. 782 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на три человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.