УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:23

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 31 мая число безработных составляло 15 тыс. 782 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на три человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

21.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 54 человека

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. По состоянию на 21 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 334 ...

03.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 717 ...

31.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. По состоянию на 31 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

11.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 294 человека

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Июнь 2023 (34)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18