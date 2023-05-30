УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 57 человек

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на 31 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 782 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 30 мая число безработных составляло 15 тыс. 725 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 57 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 ...

14.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 55 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. По состоянию на 14 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

30.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 50 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. По состоянию на 30 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 499 ...

10.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 78 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. По состоянию на 10 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

27.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 138 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18