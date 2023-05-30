Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 57 человек

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на 31 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 782 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 30 мая число безработных составляло 15 тыс. 725 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 57 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

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